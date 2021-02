Dopo Inter-Juventus, prima semifinale di andata della Coppa Italia che ha visto i bianconeri trionfare a San Siro per 2-1, oggi tocca a Napoli-Atalanta che allo Stadio Maradona si scontreranno nell'andata del semifinale valida per il lato sinistro del tabellone. Gattuso ancora al centro delle grandi polemiche per il suo futuro si concentra sul campo dove ha i soli Mertens e Fabian Ruiz indisponibili e avrà Osimhen a disposizione dalla panchina. Gasperini, invece, ritrova Romero al centro della difesa dopo la falsa positività al Covid, mentre dovrà dare a meno ancora di Hateboer.



DOVE VEDERLA IN TV - Napoli-Atalanta, calcio d'inizio alle ore 20.45 sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai che ha acquisito i diritti della competizione e sarà visibile in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD.



PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.