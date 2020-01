Parma-Roma (calcio d'inizio alle ore 21.15) è l'ultimo ottavo di finale in Coppa Italia. Senza l'ex di turno Gervinho, D'Aversa perde anche Sprocati, assente per un serio problema famigliare. In panchina Kulusevski. Dall'altra parte Fonseca recupera Cristante a centrocampo e in attacco si affida a Kalinic al posto dello squalificato Dzeko. Arbitra Pairetto, chi passa il turno trova la Juventus ai quarti.



FORMAZIONI UFFICIALI



Parma: Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kucka, Cornelius, Siligardi. All. D'Aversa.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. All. Fonseca.