Dopo Genoa-Imolese di ieri, oggi scende in campo il Parma di Roberto D'Aversa. Di fronte allo stadio Tardini c'è il Venezia per il ​terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La vincente affronterà chi avrà la meglio tra Frosinone e Monopoli, match in programma domani sera alle 20.30. D'Aversa per l'appuntamento deve rinunciare solo agli infortunati Gazzola e Kucka.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



PARMA - Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.



VENEZIA - Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Maleh; Aramu, Bocalon, Capello.​



PARMA-VENEZIA 2-1 LIVE



Marcatori: 9' Gervinho (P), 22' Iacoponi (P), 24' Aramu (V)