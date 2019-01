Dal sito ufficiale dell'Atalanta, ecco le ultime sulla vendita dei biglietti per il quarto di finale di Coppa Italia: "Prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla partita Atalanta-Juventus, incontro valido quale gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia 2018-2019, in programma mercoledì 30 gennaio alle 20.45 allo stadio di Bergamo. Sino alle 18 di mercoledì 23 gennaio gli abbonati alla Serie A TIM 2018-2019 dell'Atalanta potranno esercitare il diritto di prelazione sul posto occupato in campionato: a sabato 19 gennaio sono oltre 3.900 i tagliandi venduti in prelazione. Modalità d'acquisto ed ogni ulteriore informazione sono online nella pagina dedicata nella sezione Biglietteria".