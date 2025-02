Coppa Italia, per i bookie sarà derby 'milanese' anche per il titolo: Inter in pole sul Milan, il Bologna prova a ribaltare i pronostici

Getty Images

Con l'inattesa eliminazione della Juventus, sconfitta ai rigori dall'Empoli, lrimane la favorita secondo i bookmaker per la conquista della Coppa Italia. Quello che sarebbe il decimo trofeo per la squadra di Inzaghi, si gioca a 1,85 su William Hill. Chi proverà a fare lo sgambetto ai 'cugini' nerazzurri - anche in vista del doppio derby in semifinale - è ildi Conceicao, il cui trionfo passa da 4,33 pre-quarti di finale agli attuali 3,50.Chiude il podio a 4,50 il sorprendentedi Italiano, a caccia della terza coppa a oltre 50 anni dall'ultimo successo. I ragazzi di Italiano sfideranno l', alla prima semifinale della sua storia. Un clamoroso trionfo toscano nella finale in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma vale 15 volte la posta.