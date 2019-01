Piatek è pronto a fare il suo esordio da titolare con la maglia del Milan e punta a lasciare il segno: il suo gol è a 3,25, sale a 6,25 se combinato alla vittoria milanista. A caccia del gol anche Insigne, a digiuno da quasi tre mesi. Il talento del Napoli è a secco dal 6 novembre scorso, quando segnò al Paris Saint Germain: anche il suo gol è a quota 3.25, mentre come primo marcatore è offerto a 7,50.

Tra Milan e Napoli, chi potrebbe essere una probabile finalista della competizione? Con le Scommesse On Demand è possibile puntare su chi raggiungerà la finalissima tricolore del 15 maggio e, tra rossoneri e azzurri, sono favoriti gli uomini di Ancelotti a 2.75 contro il 5,00 del Milan. Il Napoli è avanti anche per la vittoria, a 6,50 dietro solo alla Juventus, mentre il successo del Milan si gioca a 12,00.