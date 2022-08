Prosegue il programma del primo turno di Coppa Italia, con altre quattro partite in programma in questo sabato.



Apre alle 17.45 la sfida tutta di B tra il Pisa, che ha salutato Lucca (è un nuovo giocatore dell'Ajax), e il Brescia.



Alle 18 tocca a Spezia-Como senza Provedel, destinato allo Spezia, e Fabregas, che deve rimettersi in forma.



Alle 21 l'Empoli punta su Destro per affrontare la Spal.



Chiude alle 21.15 chiude il programma Torino-Palermo: Juric aspetta ancora rinforzi, intanto si affida a Juric e a Radonjic, mentre i rosanero attendono il prossimo allenatore (Corini in pole) e si presentano ancora con Di Benedetto in panchina, con Brunori a guidare l'attacco.



SABATO 6 AGOSTO - ore - rete - telecronaca



Pisa-Brescia - 17.45 - Canale 20 - Raffaele Pappadà

Spezia-Como - 18.00 - Italia 1 - Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Empoli-Spal - 21.00 - Canale20 - Giampiero Foglia Manzillo

Torino-Palermo - 21.15 - Italia 1 - Massimo Callegari e Massimo Paganin



Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Mauro Bergonzi





Nella GALLERY le probabili formazioni delle quattro partite.