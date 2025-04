Coppa Italia Primavera, gran successo fra campo e tv. E l'Arena Civica triplica

Getty

Lavinta in finale dal Cagliari Primavera per 3-0 contro il Milan Primavera è stato un autentico successo. Non solo organizzativo, nella splendida cornice dell'Arena Civica di Milano, ma anche di pubblico sugli spalti e in tv. Un autentico evento preceduto dal SFS Snack dedicato al calcio giovanile che ha coinvolto volti noti e personaggi del nostro calcio come i presidenti di Figc e Lega Serie A e B, Gravina, Simonelli e Bindi, ma anche allenatori, dirigenti e addetti ai lavori e che ha accompagnato la partita vera e propria.Il match, trasmesso daOltre 1 milione 500 mila contatti dalle 15 alle 17.00 con punte del 3,5% di share sul target uomo. La diretta ha avuto oltre 100.000 persone connesse online e circa 280.000 connesse su hbbtv e app.

che, in sinergia e collaborazione, hanno organizzato e gestito tutta la cornice attorno alla partita, portando all'Arena Civica non solo i protagonisti del nostro calcio, ma anche ragazzi delle scuole e tantissimi appassionati. E proprio lo storico impianto milanese che ha ospitato la prima partita della Nazionale, numerosi eventi internazionali e che ospita oggi le partite casalinghe dell'Inter femminile,