Coppa Italia Primavera, il Milan perde e Ibrahimovic sbadiglia. Barella al Cagliari: "Avete esaudito un mio sogno"

Getty Images

Lo sbadiglio di Zlatan Ibrahimovic e il dicorso di Nicolò Barella sono le due facce di della finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari. Anche nella gara finita con il trifonfo dei rossoblù per 3-0 all'Arena Civica di Milano intitolata a Gianni Brera, è tempo di derby: con il senior advisor di RedBird in tribuna insieme al direttore tecnico Geoffrey Moncada e Barella insieme a moglie e figli a tifare per i giovani cagliaritani.

SCONFITTA - Le telecamere di Sportitalia hanno inquadrato Ibrahimovic, al minuto 88 e con il risultato già sul 3-0 per il Cagliari (goal di Vinciguerra, Bolzan e Trepy) mentre sbadigliava. L'istantanea di una partita stortissima per la squadra di Guidi, che, sul risultato di 2-0 ha anche sbagliato un rigore con Bonomi che, al termine del primo tempo, ha stampato sulla traversa il pallone che avrebbe riaperto la partita.

Lo sbadiglio di Ibra diventa l’istantanea della partita del Milan

La finale di #CoppaItaliaPrimavera tra Milan e Cagliari termina 0-3 per i rossoblu e Zlatan, sugli spalti, si lascia andare a uno sbadiglio #MilanCagliari #Sportitalia pic.twitter.com/oiUy1zZ341 — Sportitalia (@tvdellosport) April 9, 2025

STORIA - Di umore decisamente opposto Barella, che, al termine della partita, è sceso sul campo dell'Arena per festeggiare insieme ai ragazzi di Pisacane, alla prima vittoria nella loro storia: "Avete fatto la storia. Io ci ho provato tanti anni, ma non ce l'ho fatta. Uscivo prima, agli ottavi. Sono contento per tutti voi. Avete esaudito uno dei miei sogni: vincere con questa maglia". Al termine del discorso il presidente Giulini gli ha anche consegnato la medaglia della vittoria.