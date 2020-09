Il Napoli Primavera vince e convince alla sua prima ufficiale in stagione. Oggi è andato in scena il primo turno di Coppa Italia Primavera. C'è stato un dominio netto da parte degli azzurrini del neo allenatore Emmanuel Cascione, capaci di trovare il gol per quattro volte senza mai rischiare concretamente le sortite avversarie.



Apre l'incontro Cioffi al 13': l'esterno napoletano riceve palla da Romano e non fallisce l'occasione del vantaggio. Primo tempo maggiormente di stampo azzurro, con il gol del raddoppio che è arrivato al 42', grazie a D'Agostino che ha trovato un corridoio centrale per Altomare che non ha fallito. Nella ripresa è emersa la grande prestazione di Potenza, esterno destro del Napoli che a 15' dalla fine ha trovato anche il 3-0, in seguito ad un ottimo scambio al limite con Vergara. La partita si chiude con la quarta rete segnata dal Napoli: all'ultima azione di gioco sfonda ancora Potenza sulla destra, trova al centro Umile che non fallisce.



Ottimo approccio alla stagione da parte del Napoli Primavera che quest'anno ha come obiettivo quello di ritornare in Primavera 1.