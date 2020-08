Le incognite prima della partita erano tante, a partire dal lungo stop che entrambe le squadre hanno dovuto rispettare, visto che i campionati giovanili non sono ripresi dopo il lockdown, e il cambio in panchina della Fiorentina, con Aquilani subentrato a Bigica. Molto motivate entrambe le squadre, visto che gli scaligeri non avevano mai vinto un trofeo giovanile, e i viola volevano confermarsi campioni e regalare un trofeo a Rocco Commisso.La partita non è spettacolare, vive di fiammate dei singoli, e soprattutto nel primo tempo regna l’equilibrio. Si scuote il match nei minuti di recupero della prima frazione, quando i viola vanno molto vicini al vantaggio grazie ad un colpo di testa di Dutu, sul quale il portiere del Verona riesce a mettere il piede e negare il gol.. Dal vantaggio, la squadra di Aquilani diventa pressochè padrona del campo, andando in più occasioni vicina a segnare il gol della tranquillità, senza riuscirci. Ci riproverà il Verona negli ultimi minuti, ma la fisicità e l’attenzione dei viola ha fatto la differenza.La Fiorentina può nuovamente alzare la Coppa Italia, dopo il successo della scorsa stagione contro il Torino, decisamente targato Vlahovic. Decisamente buona la prima per Alberto Aquilani, che dopo un’esperienza tra luci ed ombre alla guida dell’under 18 viola, porta subito in bacheca un trofeo importante, vinto anche grazie all’attenta preparazione della gara.Non sarà probabilmente questa la squadra viola che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione, ma questo gruppo, soprattutto grazie al alcuni elementi, ha scritto un pezzo di storia del calcio giovanile italiano.