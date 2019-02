Il Milan è decisamente più in forma, ma è la Lazio a godere di un leggero vantaggio nell'andata della semifinale della Coppa Italia, all'Olimpico domani sera. Il fattore campo concede ai biancocelesti - reduci da tre ko di fila tra campionato ed Europa - un minimo di favore nella valutazione degli analisti SNAI, che li danno a 2,55 per la vittoria nel primo round, contro il 3,35 sul pareggio (finì così anche un anno fa, nella semifinale di ritorno, dove poi passò il Milan ai rigori) e il 2,80 sul successo rossonero. Quanto alla squadra di Gattuso, il buon trend è dato soprattutto da una solidissima tenuta difensiva: appena quattro reti subite nelle ultime undici gare, che lasciano prevedere una partita contratta. L'Under (un finale con meno di tre reti complessive) viaggia a 1,80, ma in caso di gol rispondono presente all'appello Ciro Immobile e l'implacabile Krzysztof Piatek (già a 7 reti in rossonero), entrambi dati a 2,75 per una rete domani sera. Il Milan, però, è favorito nelle scommesse sul passaggio del turno: la finale vale 1,60 contro il 2,25 sui biancocelesti.