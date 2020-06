Questa sera il San Paolo ritroverà il Napoli in una partita ufficiale. Ma lo farà senza tifosi, con la gara contro l'Inter che ovviamente si disputerà a porte chiuse.



A quanto pare, però, non mancheranno i tifosi. Già nella giornata di ieri tra l'esterno dello stadio e l'esterno dell'hotel (che ha accolto la squadra) si è fatta sentire la folta presenza di supporters napoletani.



Anche questa sera dovrebbe essere così. È previsto infatti l'arrivo degli ultras napoletani all'esterno dello stadio per protestare contro la ripartenza del calcio. Loro, infatti, erano contrari alla ripresa. Secondo quanto scritto da Repubblica, saranno presenti le forze dell'ordine (100 agenti di servizio) che non proveranno ad evitare assembramenti. Saranno scaglionati in fasce orarie diverse perfino gli arrivi degli arbitri e dei giocatori delle due squadre.