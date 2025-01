Getty Images for Lega Serie A

Coppa Italia: quando si giocano Milan-Roma e Atalanta-Bologna

Gianluca Minchiotti

30 minuti fa



La Coppa Italia si prepara a ripartire con i quarti di finale dell’edizione 2024/25. La Lega Serie A ha ufficializzato che le prime due partite di questo turno andranno in scena all’inizio del mese di febbraio: Atalanta-Bologna, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, si disputerà martedì 4 febbraio, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. Milan-Roma, in programma invece mercoledì 5 febbraio, sempre alle ore 21.00, si giocherà a San Siro.



Le gare Inter-Lazio e Juventus-Empoli si disputeranno invece nella seconda finestra dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa (25-26 febbraio 2025). Giorni e orari delle suddette gare verranno comunicati successivamente, a seguito degli esiti delle gare dell’ottava giornata, e quindi della chiusura della League Phase, di UEFA Champions League e UEFA Europa League.