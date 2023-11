Sarà ancora una volta Roma-Cremonese nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo lo disfatta dello scorso anno, quando i grigiorossi eliminarono dalla competizione la squadra di Mourinho, la Roma va a caccia del riscatto. Come comunicato dalla Lega, il match si disputerà mercoledì 3 gennaio alle 21 allo stadio Olimpico. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Chi vincerà, affronterà ai quarti di finale una tra Lazio e Genoa.