Gli ottavi di Coppa Italia entrano nel vivo: questa sera alle 21 la Roma sfida la Cremonese all'Olimpico. In palio il pass per i quarti e un derby di coppa con la Lazio che si preannuncia già esaltante. I lombardi invece sperano di bissare quanto fatto nella passata stagione quando, battendo la squadra di Mou per 2-1, la eliminarono dalla competizione



DOVE VEDERLA - La gara sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva in chiaro su Mediaset che detiene i diritti della competizione e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it o sulla piattaforma di Mediaset Infinity.



Le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti. All. Mourinho



CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke. All. Stroppa