Roma-Cremonese (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è una gara valevole per i quarti di finale in Coppa Italia. Si tratta di una gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente di Fiorentina-Torino, in campo sempre oggi ma alle ore 18. Mourinho non può contare su Spinazzola.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti. (A disp. Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Camara, Matic, Tahirovic, Pellegrini, Abraham, Solbakken, Volpato). All. Mourinho.



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Ferrari, Vazquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Castagnetti, Valeri; Felix, Okereke. (A disp. Saro, Sarr, Bianchetti, Gardoni, Milanese, Borghesan, Benassi, Ciofani, Dessers, Tsadjout). All. Ballardini.



Arbitro: Fabbri, assistenti Tolfo e Di Iorio, Camplone quarto uomo, Mazzoleni e Longo al Var.