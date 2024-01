LIVE Roma-Cremonese, formazioni ufficiali: Belotti-Lukaku, c'è Vazquez

Redazione CM

Roma e Cremonese si affrontano allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia (ore 21). Debutto in questa edizione della competizione per i giallorossi di José Mourinho, che vuole vendicare l'eliminazione subita la scorsa stagione in casa proprio per mano dei grigiorossi ai quarti di finale (1-2, rigore di Dessers e autorete di Celik per gli ospiti, Belotti per i capitolini); la squadra di Giovanni Stroppa, invece, ha superato il Cittadella nel precedente turno. Chi passerà ai quarti di finale affronterà la Lazio di Maurizio Sarri.



ROMA - CREMONESE Mercoledì 3 gennaio, ore 21 (diretta tv su Canale 5, streaming su Mediaset Infinity)



FORMAZIONI UFFICIALI



Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Pellegrini, Paredes, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.



Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.