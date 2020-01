Parma e Roma si ritrovano al Tardini a due mesi dalla vittoria degli emiliani in campionato, un 2-0 maturato nell’ultima mezz’ora. Domani si gioca per il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia e il pronostico degli analisti converge sul versante giallorosso, con il «2» dato a 1,85 e il segno «1» piuttosto distante, a 3,75. Il pareggio che condurrebbe le squadre ai supplementari si gioca a 3,60. Si può giocare anche sul passaggio del turno secco, riferisce Agipronews: in questo caso, la Roma viaggia a bassa quota, 1,45, mentre le chance del Parma si fermano a 2,75. L’esame dei precedenti rivela un predominio netto della Roma, che prima della sconfitta dello scorso novembre ha ottenuto sei vittorie e un pareggio negli scontri diretti. Il Parma sta conducendo un buon campionato, ma in casa finora è stato tutt’altro che imbattibile, con quattro sconfitte su sei partite. Di contro, la Roma sta andando meglio in trasferta che sul proprio terreno: lontano dall’Olimpico ha ottenuto cinque vittorie e tre pareggi, perdendo solo in una occasione, proprio contro il Parma, e subendo in tutto soltanto sei reti. Quanto al risultato esatto (alla fine dei tempi regolamentari), l’1-1 è il più probabile, a 7,00. Un altro 2-0 del Parma vale 19 volte la scommessa, lo 0-1 giallorosso è dato a 8,00.