Parte dalla sfida contro il Genoa la rincorsa dei giallorossi verso la decima Coppa Italia della propria storia. Gli uomini di Josè Mourinho partono con i favori del pronostico, secondo gli esperti, contro i rossoblù di Alberto Gilardino, formazione seconda in classifica in Serie B. Si gioca infatti a 1,45 la vittoria dei padroni di casa, sale a 4,65 l’opzione pareggio con il segno «2» fissato a 6,50 volte la posta. Lo Special One per il passaggio del turno punta sulla forza del proprio pacchetto difensivo con il No Goal, a 1,72, in vantaggio sul Goal visto a 2,07. Per quanto riguarda invece il risultato finale in pole ci sono 1-0 e 2-0 offerti entrambi a 6,50, mentre l’1-2 per i liguri è offerto a 18.