Roma-Lecce (calcio d'inizio alle ore 21, diretta tv in chiaro su Canale 5 in tv e in streaming su Mediaset Infinity) è una partita valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Si gioca allo stadio Olimpico, è una gara secca: in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno ai quarti trova l'Inter, che ieri sera ha battuto 3-2 l'Empoli a San Siro.



Mourinho deve ancora fare a meno di Smalling e Pellegrini oltre al lungodegente Spinazzola e ai centrocampisti Darboe e Diawara, impegnati in Coppa d'Africa. Vina, Perez e Abraham partono favoriti nei ballottaggi con Maitland Niles, Zaniolo e Shomurodov.

Dall'altra parte Baroni non può contare sugli indisponibili Pisacane, Tuia e Paganini.

Domenica la Roma gioca a Empoli, mentre il Lecce riceve la Cremonese in Serie B.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Vina; Cristante, Oliveira; Perez, Mkhitaryan, Felix; Abraham. (A disp. Fuzato, Boer, Ndiaye, Maitland-Niles, Keramitsis, Veretout, Zalewski, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Shomurodov). All. Mourinho.



LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Gallo; Faragò, Blin, Helgason; Strefezza, Coda, Rodriguez. (A disp. Bleve, Dermaku, Hasic, Barreca, Bjorkengren, Hjulmand, Gargiulo, Majer, Listowski, Olivieri, Di Mariano). All. Baroni.



Arbitro: Volpi, assistenti Saccenti e Scatragli, Cosso quarto uomo, Sozza e Peretti al Var.