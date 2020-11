Dopo diciott'anni questa sera Genoa e Sampdoria torneranno ad incrociare le proprie strade in Coppa Italia.

L'ultima volta accade il 3 settembre 2002 ed ad imporsi furono i blucerchiati, vittoriosi 2-1 e vincitori del gironcino a quattro squadre che valse la qualificazione ai sedicesimi di finale.



Malgrado quello sia restato fino ad oggi l'unico confronto diretto del Terzo Millennio in Coppa Italia, la Sampdoria rimane la squadra incontrata più volte dal Genoa nella seconda competizione nazionale.



Sono infatti ben dodici i precedenti in coppa tra rossoblù e blucerchiati. I primi due risalgono all'estate del 1958 e videro le due formazioni trionfare una volta ciascuno. Al 3-1 sampdoriano dell'andata replicò tre settimane più tardi il 2-0 del Grifone. Ma anche in quel caso, come accadrà 44 anni dopo, furono i doriani a vincere il girone eliminatorio davanti ai cugini. Quell'inutile vittoria resterà l'unica dei rossoblù per quasi quattro decenni. Soltanto nel 1996, dopo aver nel frattempo strappato appena tre pareggi in sette sfide stracittadine, il Genoa tornò a brindare in Coppa. Merito del 2-0 rifilato il 2 ottobre da Morello e Rutzittu nella ripetizione della sfida pareggiata 2-2 quindici giorni prima.



Nel complesso il bilancio degli incroci rossoblucerchiati arride nettamente ai sampdoriani, usciti a braccia alte in metà dei dodici faccia a faccia cittadini. Quattro invece i pareggi mentre appena due sono i successi del Grifone. Anche il computo delle reti è sbilanciato verso Bogliasco con 14 gol messi a segno dalla Samp a fronte degli 11 del Genoa.