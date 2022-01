Alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia Udinese - Lazio, l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media ufficiali del club capitolino.



ONORARE LA COPPA "Lo spirito domani deve essere quello di passare il turno. La manifestazione è importante e la dobbiamo affrontare senza avere retropensieri al metch precedente o ai successivi. Dispiace solo avere pochi uomini a disposizione per affrontare la partita. Abbiamo 6-7 assenze, ma dobbiamo tirare dritto".



TURNOVER "Faremo qualche cambio, ma non saranno più di tanti perché in questo momento non ne possiamo fare".



RIPARTIRE DALL'ULTIMO MATCH "Dobbiamo continuare sui ritmi visti nell'ultima partita. Chiaro che la partita con la Salernitana vada presa con le molle, perché era un avversario con tantissime assenze e non sappiamo fino a che punto arrivano i nostri meriti e dove iniziano le loro difficoltà. Abbiamo però espresso uncalcio di qualità e dobbiamo proseguire su quella strada".