Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (una vittoria a testa e un pareggio in tre gare), ma le due categorie di differenza pesano in maniera determinante sulle quote di Sassuolo-Catania, valida per il quarto turno di Coppa Italia. Chi vince affronterà il Napoli negli ottavi a gennaio e a tal proposito gli analisti Stanleybet.it hanno pochi dubbi: i neroverdi sono ampiamente favoriti, a 1,35 appena. Il pareggio sale già a 4,85 mentre l'impresa dei rossoazzurri sarebbe un colpo da 8,50. Contro il Catania gioca anche l'ultimo precedente disputato nel 2014. Allora finì 3-1 per gli emiliani, lo stesso risultato nella gara di domani pagherebbe 11 volte la scommessa. Si accorda con questa ipotesi la previsione sul numero di reti della gara: l'Over, almeno tre gol complessivi, è ritenuto probabile a 1,62. Se si parla di gol, i nomi più caldi sono due: da una parte Babacar, dato a 3,00 per la quarta rete stagionale, dall'altra c'è Alessandro Marotta, miglior marcatore del Catania con 5 gol fino a qui, proposto a 4,00.