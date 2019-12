Da una parte ci sarà Stefano Turati, il giovanissimo portiere del Sassuolo che domenica è stato in grado di bloccare l'attacco stellare della Juventus. Dall'altra invece il navigatissimo bomber del Perugia, che tra l'altro ha pure dei trascorsi con i neroverdi e scenderà in campo confidando nella legge dell'ex, quindi deciso a fare gol. Sarà questo il filo conduttore di Sassuolo-Perugia, sfida di domani sera al Mapei Stadium valida per il quarto turno di Coppa Italia. Se la differenza di categoria avvantaggia nettamente i padroni di casa (favoriti a 1,62 contro il 4,00 sul pareggio e il 4,90 sul blitz dei biancorossi), quella di esperienza pone in vantaggio Iemmello nella sfida diretta contro Turati, secondo Agipronews. L'attaccante calabrese è dato tra i più probabili marcatori dell'incontro dagli analisti e il suo gol si gioca a 2,20. Sale invece, seppure di poco, la quota per Turati a porta imbattuta, opzione valutata 2,45.