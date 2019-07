Scoppia la pace tra il sindaco Raggi e il presidente Claudio Lotito. I festeggiamenti al Campidoglio per la Coppa Italia hanno sancito il clima sereno. La cerimonia, avvenuta in aula Giulio Cesare, è stata preceduta da un colloquio privato.



LOTITO STADIO - Secondo quanto riporta Sky Sport, Lotito e la Ragi hanno parlato del nuovo stadio della Lazio. Per il n.1 in casa Lazio è un cavallo di battaglia, è arrivata l'occasione di parlarne di persona con il sindaco.