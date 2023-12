La Coppa Italia ha regalato grandi sorprese e i bookmaker cambiano le carte in tavola: senza Napoli e Inter, in quota è la Juventus a dominare i pronostici per il successo finale. Il quindicesimo titolo nella competizione per i bianconeri si gioca tra 2,75 e 3,25. Subito dietro alla squadra di Allegri c’è il Milan, che non vince la Coppa Italia dal 2003 e vede il ritorno al successo tra 4 e 4,50. Inseguono le squadre della Capitale, che potrebbero incontrarsi ai quarti, e sono proposte a 6,50. Jose Mourinho ha già vinto la coppa nazionale nel 2010 con l’Inter del triplete, ma con la Roma si è sempre fermato ai quarti, rimediando lo scorso anno una disastrosa eliminazione contro la Cremonese. Maurizio Sarri, invece, ha già raggiunto i quarti di finale con la sua Lazio, battendo il Genoa, e spera di migliorare la sconfitta in finale sulla panchina della Juventus. In quota inseguono tre possibili outsider, viste a 7,50. La Fiorentina proverà a ripetersi dopo la finale dello scorso anno e a sollevare il primo trofeo con Italiano. Stesso obiettivo per Gasperini e la sua Atalanta, che continuano a stupire ma non hanno ancora raccolto coppe da questo ormai lungo sodalizio. Possibile sorpresa, anche in quota, è il Bologna: gli emiliani hanno battuto l’Inter agli ottavi e sognano in grande in Coppa Italia dopo i successi esaltanti in Campionato.