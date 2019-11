Sarà derby emiliano-romagnolo negli ottavi di finale di Coppa Italia della Serie C. Al Dino Manuzzi si affrontano il Cesena e il Piacenza. Nel match che vale i quarti le statistiche giocano a favore dei padroni di casa, che hanno un leggero vantaggio nei sei precedenti più recenti terminati quattro volte in pareggio e poi con due vittorie dei romagnoli. La situazione di classifica in campionato - entrambe giocano nel Girone B, sposta però a vantaggio del Piacenza il pronostico sulla partita di domani: i biancorossi sono settimi, in piena zona play off con 27 punti, i loro rivali invece stagnano sette punti più giù, in 12ª posizione. È dunque quest'ultimo fattore che sposta a favore del Piacenza il pronostico elaborato dagli analisti, che danno il «2» a 2,40: per gli emiliani si tratterebbe di un successo a suo modo storico, visto che l'ultima vittoria contro il Cesena risale al 2006, in Serie B, quando il match finì per 4-0 a loro favore. Di poco, ma pur sempre indietro, i padroni di casa, dati a 2,70, mentre il pareggio ha la quota più alta della forbice «1X2», dato a 2,90, secondo Agipronews.