Coppa Italia Serie C, Padova-Lucchese: le probabili formazioni e dove vederla

Torna la, con il programma delleilproverà a ribaltare il ko dell'andata subìto dalla, con i toscani vittoriosi in casa grazie alla rete di Philip Yeboah nel match disputato il 24 gennaio, con il tecnico Gorgone e i suoi che partono in una situazione di vantaggio. Il Padova arriva all'appuntamento con l'entusiasmo derivante dalle tre vittorie consecutive ottenute nel girone A, mentre la Lucchese è reduce da quattro partite senza successi nel girone B ed è in crisi. La squadra qualificata affronterà una tra Catania e Rimini nella doppia finale.Partita: Padova-LuccheseData: 28 febbraio 2024Orario: 19.00Canale TV: Sky Sport (254)Streaming: Sky Go e NOWDonnarumma; Kirwan, Faedo, Delli Carri, Favale; Crisetig, Fusi, Dezi; Liguori, Bortolussi, Valente.: Chiorra; Sabbione, Gucher, Benassai; Fazzi, Cangianiello, Tumbarello, De Maria; Rizzo Pinna, Magnaghi, Disanto.Padova-Lucchese si giocherà mercoledì 28 febbraio 2024 allo stadio 'Euganeo' di Padova. Calcio d'inizio alle ore 19.La sfida tra Padova e Lucchese sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport (numero 254).Padova-Lucchese sarà visibile in streaming, per gli abbonati Sky, grazie al servizio dedicato Sky Go, disponibile su pc e tutti i device portatili. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento. Telecronaca di Padova-Lucchese affidata a Sabino Palermo.