Coppa Italia Serie C, Rimini-Catania: le probabili formazioni e dove vederla

Laè giunta alle, con il match fraa mettere in palio il secondo pass per l’ultimo e decisivo atto.Allo stadio Massimino si riparte dall’1-0 romagnolo maturato all'andata: in campionato Catania fin qui al di sotto le aspettative, con la Coppa Italia ultima spiaggia per rimettere in piedi una stagione con tanti bassi, mentre il Rimini, ottavo nel girone B e reduce da ben tre vittorie di fila.• Partita: Catania-Rimini• Data: 28 febbraio 2024• Orario: 20:30• Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 255, Rai Sport• Streaming: Sky Go, NOW, Rai Play: Albertoni; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Welbeck, Sturaro, Tello; Chiricò, Di Carmine, Cicerelli;Colombi; Tofanari, Pietrangeli, Lepri, Sala; Megelaitis, Langella, Garetto; Lamesta, Morra, Malagrida.La gara fra Catania e Rimini, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C, si giocherà mercoledì 28 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.- Catania-Rimini verrà proposta in diretta televisiva da Sky. Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. La gara verrà anche trasmessa in chiaro su Rai Sport. Sarà possibile seguire Catania-Rimini anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’. A disposizione degli appassionati anche il servizio streaming di RAI, RaiPlay. Su Sky la telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Morelli.