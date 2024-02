Coppa Italia Serie C, semifinali ritorno: cosa succede se Padova-Lucchese e Catania-Rimini finiscono pari?

E' giunta alle semifinali di ritorno la Coppa Italia Serie C stagione 2023/2024: dopo le gare di andata, Lucchese e Padova da una parte e Rimini e Catania dall'altra si contenderanno l'accesso alla finale, anch'essa da disputare nell'arco di 180 minuti, tra andata e ritorno. Si parte dall'1-0 per Lucchese e Rimini, Padova e Catania sono chiamate a ribaltare il risultato spinte dal proprio pubblico.



COME FUNZIONA IN CASO DI PARITA' - Come consuetudine negli ultimissimi tempi, non è più valida la regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio. Allora prendiamo direttamente il passaggio che ci interessa dal regolamento ufficiale.



2.8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



Al termine di ogni turno di Semifinale e di Finale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.