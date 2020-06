Prima finale per la Juve Under 23. La squadra B bianconera sia oggi allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, con fischio d’inizio alle ore 20.45, la Ternana, con in palio la Coppa Italia di Serie C. Dieci giorni dopo la finale contro il Napoli, nuovo trofeo in palio per la Juve.



Per Fabio Pecchia, quindi, l'occasione di alzare il primo titolo al primo anno da tecnico della Juventus, anche se stasera l’ex Verona dovrà fare a meno dei giocatori convocati da Sarri per la partita di ieri contro il Lecce: Muratore, Wesley e Olivieri.



7’ - 1-0 Ternana! La sblocca subito Mammarella con un perfetto calcio di punizione.