Il calcio italiano non si ferma. Dopo la conclusione della 10ª giornata,, ultimo turno prima della discesa in campo delle 8 big di Serie A che hanno terminato nelle prime 8 posizioni dello scorso campionato., riedizione dell’ultima giornata di cadetteria dove la formazione di Cremona ha trovato il successo in quel di Cittadella., due squadre che affrontano un periodo sicuramente non semplice, specialmente i blucerchiati che, a un terzo dall’inizio del campionato, navigano nelle profonde acque della zona playout, in piena zona retrocessione. Non di meglio i campani che, in massima divisione, occupano l’ultima posizione, non avendo ancora centrato nemmeno una vittoria.Stati d’animo differenti per le due società, con i felsinei che stanno disputando un’ottima stagione, trovandosi a soli due punti dalla zona Europa. Missione rilancio, invece, per gli scaligeri che hanno un solo punto di vantaggio sulla zona calda della classifica.