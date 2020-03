Si va verso il tutto esaurito per Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì sera. È andata sold-out la grande maggioranza dei settori e restano attualmente disponibili pochi tagliandi in Tribuna Posillipo e poche migliaia per le curve inferiori. Come noto, non potranno essere presenti al San Paolo tifosi provenienti dalle zone rosse (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, le province di Pesaro-Urbino e Savona).