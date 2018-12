Torino-Fiorentina, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino, in casa della squadra granata nonostante il fatto che la Fiorentina sia arrivata tra le prime otto della classifica nello scorso campionato. Questo per via di un cambio del regolamento a partire da questa stagione.



Dagli ottavi di finale in poi, infatti, in caso di sfida tra due squadre della stessa categoria è il sorteggio a decidere chi gioca in casa: in questo caso il sorteggio è stato benevolo ai granata. La partita sarà sempre a eliminazione diretta.