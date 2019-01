Tredici squadre di Serie A in campo per il turno secco di ottavi di finale di Coppa Italia. Per equilibrio e interesse spiccano Torino-Fiorentina (in programma domenica) e Sampdoria-Milan (domani). Granata e viola in campionato sono separati da un solo punto (Toro avanti) e questa sostanziale parità di valori si rispecchia anche nel pronostico dei trader Stanleybet.it: Torino padrone di casa e leggermente favorito, a 2,45, con la la squadra di Pioli che insegue da vicino, a 2,85. A 3,30 il pari che porterebbe le due squadre ai supplementari. Negli ultimi quattro scontri diretti ha gioito solo la Fiorentina, con due vittorie e due pareggi, l'ultimo dei quali (1-1) materializzatosi a Torino lo scorso ottobre nel match di campionato. Il bomber più atteso è Belotti, in ripresa con due centri nelle ultime tre gare di campionato: la sua rete in Coppa è a 2,00. Aperta a ogni esito anche Sampdoria-Milan. Qui però a prevalere è il «2», a 2,45, mentre la vittoria casalinga della Samp si colloca a 2,85 e la «X» è a 3,30. Interessante il duello in zona gol tra due bomber che vivono sensazioni opposte: Quagliarella è in forma strepitosa, Higuain in grande difficoltà. I bookmaker, però, seppure sul filo di lana, scelgono il milanista, il cui gol è a 2,00, contro il blucerchiato a 2,25. Favoritissima la Juventus sul campo del Bologna. Quaranta punti dividono le due squadre in campionato. Il «2» bianconero è a 1,35. Su Stanleybet.it si può anche puntare su un gol su punizione di Dybala, eventualità data a 6,00. Il successo dei rossoblù, che dovrebbero schierare i nuovi innesti Sansone e Soriano, è ad alta quota, 9,70 (al Dall'Ara non si verifica dal 1998), mentre il pareggio è a 4,55.

Tra le altre, Lazio nettamente avanti con il Novara, attualmente decimo in Serie C: «1» a 1,22, blitz piemontese a 11,00. A bassa quota, 1,21, anche l'Inter, che ospita il Benevento. Pari a 6,50, vittoria campana a 12,00. Il Napoli se la gioca in casa con il Sassuolo e riscuote piena fiducia: successo a 1,40, emiliani a 7,50. La lanciatissima Atalanta va da favorita a Cagliari: «2» a 2,00, sardi a 3,60. Chiude il turno, lunedì sera, la Roma, a cui tocca la quota più bassa del turno: vittoria con l'Entella a 1,17, l'impresa ligure sale a 13,50.