Dopo lo spettacolare turno di Serie A, Torino-Genoa da il via agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020: match in programma questa sera alle ore 21.15 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese e a eliminazione diretta, chi vince accederà ai quarti dove incontrerà la vincente di Milan-Spal, in programma mercoledì 15 gennaio. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, la gara proseguirà con i tempi supplementari e, nel caso in cui non ci dovesse ancora essere una squadra vincitrice, con i calci di rigore. La partita di questa sera segna il ritorno, seppure da avversari, di Davide Nicola e di Antonio Barreca a Torino. Sia Toro che Genoa sono reduci da due successi in campionato, rispettivamente contro Roma e Sassuolo: nessuno dei due tecnici intende sottovalutare la competizione, sono pronte a scendere in campo diverse prime linee.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Meité, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti.



Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Pajac; Pandev, Favilli