Continua il turno preliminare di Coppa Italia. Tre i match in programma oggi con la qualificazione raggiunta per Reggiana, Feralpisalò e Cesena.



RISULTATI - Gli emiliani hanno avuto la meglio sul Pescara con un comodo 6-2. La squadra di Nesta però era finita sotto di due reti con quella di Zeman prima della grande rimonta. A segno anche Portanova, nel prossimo turno sfida al Monza. Qualificazione anche per i lombardi che battono 2-1 il Vicenza. Ora la squadra di Vecchi se la vedrà col Torino. Maratona per i romagnoli invece che chiudono i 180’ sul 2-2 con l’Entella e volano al prossimo turno della competizione solo dopo i calci di rigore. Affronteranno ora il Bologna.