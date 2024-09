Getty Images

Dopo la disputa dei trentaduesimi, è un discorso a due: al Bluenergy Stadium si affrontano, sfida tra una squadra di Serie A e una di Serie B. Gli uomini di Runjaic sono stati protagonisti di un ottimo avvio di campionato, ma si sono fermati bruscamente all'Olimpico contro la Roma, vittoriosa per 3-0. In Coppa hanno eliminato l'Avellino con un rotondo 4-0. La Salernitana invece si è disfatta dello Spezia ai rigori, raggiunti grazie alla doppietta dell'attuale attaccante della Lazio Dia, mentre in campionato la classifica recita 7 punti in sei partite, di cui uno nell'ultima contro la Reggiana.

: Sava; Abankwah, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Zarraga, Payero, Zemura; Bravo; Lucca.: Fiorillo; Ghiglione, Velthuis, Ruggeri, Jaroszynski; Hrustic, Tello, Soriano; Kallon, Simy, Dalmonte.