La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì sera a Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico per il 20% della capienza. Il Mapei Stadium ha 21.525 posti a sedere, quindi verranno riservati 2 mila biglietti a squadra per un totale di 4 mila spettatori. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21 e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno.



LE MODALITA' D'ACCESSO - Per poter entrare allo stadio, oltre a indossare la mascherina, bisognerà presentare un certificato di vaccinazione al Covid oppure effettuare un test del tampone (con esito negativo) a partire da 48 ore prima della gara, sempre attraverso l'app Mitiga.