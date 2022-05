Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via la finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità



Le 14 reti segnate dalla Juventus in finale di Coppa Italia negli anni 2000 (esclusi autogol) sono state realizzate da 13 giocatori differenti – l’unico tra questi in rete più di una volta è stato Medhi Benatia (doppietta nel 2017/18).