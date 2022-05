Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via la finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità



Quella tra Juventus e Inter è la sfida vista più volte in Coppa Italia, 33 prima di queste finale: i bianconeri hanno ottenuto 15 successi, contro i 10 nerazzurri (8N); tuttavia, ben cinque delle ultime 10 gare tra le due squadre nella competizione sono terminate in parità (completano due vittorie piemontesi e tre lombarde).