Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via la finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità



L’Inter ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di Coppa Italia (con Radu in porta e non Handanovic nell'unica occasione in cui ha subito gol contro l'Empoli), comprese tutte le ultime tre, l’ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi nella competizione è stata tra novembre 2006 e febbraio 2007 (sei).