Questa sera a partire dalle 21 Milan e Inter si sfideranno a San Siro per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco alcune statistiche e curiosità.



11 delle 17 complessive gare d’andata del Milan in semifinale Coppa Italia sono terminate in parità – in particolare, i rossoneri hanno vinto appena due di queste gare (4P): un 2-1 proprio contro l’Inter il 23 giugno 1985, e un 1-0 contro l’Alessandria il 26 gennaio 2016, con gol di Mario Balotelli.