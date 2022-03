Questa sera a partire dalle 21 Milan e Inter si sfideranno a San Siro per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Inter è andata a segno in tutte le ultime nove gare contro il Milan considerando tutte le competizioni (non fa meglio dal novembre 1997, quando arrivò a 12), trovando il successo in sei di queste (1N, 2P).