Questa sera a partire dalle 21 Milan e Inter si sfideranno a San Siro per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Alexis Sánchez è l’unico giocatore di Serie A che è andato a segno in quattro competizioni differenti in questa stagione: il fantasista cileno infatti ha realizzato una rete in ciascuna delle sue ultime due presenze in Coppa Italia e nessun giocatore dell’Inter è mai andato a bersaglio in tre gare di fila nel torneo nelle ultime otto stagioni.