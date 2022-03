Questa sera a partire dalle 21 Milan e Inter si sfideranno a San Siro per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia, dopo che aveva superato il turno in sei delle sette precedenti: in generale, quella nerazzurra è la formazione che ha sofferto il maggior numero di sconfitte in questa fase della competizione (19).