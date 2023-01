La Coppa Italia, che apre stasera con Inter-Parma il programma degli ottavi di finale, non è solo un viatico per arrivare alla fase a gironi di Europa League e per giocare la Supercoppa Italiana, ma porta anche a chi arriva in fondo una piccola ma non trascurabile somma di denaro: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, chi si aggiudica il trofeo nella finale del 24 maggio intasca circa 7 milioni di euro, mentre chi perde l'ultimo atto si ferma intorno ai 5.



COSI' SUDDIVISI - La sola vittoria della gara conclusiva vale 4,5 milioni, per gli sconfitti ne sono stati stanziati 2. Ne consegue, facendo una semplice sottrazione, che arrivare in finale porta circa 3 milioni di euro nelle casse dei due club in questione, oltre agli incassi delle partite casalinghe non incluse nei rispettivi pacchetti di abbonamento agli stadi.