Conclusi i sorteggi di Champions ed Europa League. La strada è bella tosta per le italiane, soprattutto, vista la competizione, per Juve, Napoli e Atalanta. I bianconeri, come si legge in una nota, dopo gli ottavi con il Lione sfideranno la vincente tra Real Madrid e Manchester City, mentre la squadra di Gattuso, dopo il Barcellona, si potrebbe trovare di fronte una tra Bayern Monaco e Chelsea. L’Atalanta è in forma straordinaria e dovrà confermarsi in un esame tosto contro il Paris Saint-Germain. I club della Serie A quindi dovranno vedersela con le squadre favorite sulla lavagna antepost, il Manchester City e il Bayern Monaco spiccano su tutte a quota 4,00, mentre il PSG, prossimo avversario dei bergamaschi, è molto vicino a 5,00 volte la posta scommessa. In attesa che vengano completati gli ottavi le italiane sono più staccate: la Juve è bancata campione a 12, l’Atalanta a 14, mentre il Napoli è proposto addirittura a quota 65. Pronto anche il calendario dell'Europa League. L’Inter, in caso di passaggio ai quarti, affronterà una tra Bayer Leverkusen e Rangers. Per la Roma, sfida con una tra Olympiacos e Wolves (che hanno già eliminato il Torino). In questo caso la lavagna Betaland dà molte più chance alle italiane. Se la favorita è il Manchester United (molto brillante dopo il lockdown) a quota 4,00, l'Inter è davvero vicina e si gioca campione a 6,50. Più alta la quota della Roma a 15. Peraltro i giallorossi dovranno vedersela prima con il Siviglia, specialista in questa competizione e proposta a quota 9,00 sulla lavagna antepost dedicata all'Europa League.