Questa sera, con lache affronta la gara d’andata dei playoff di Conference League, in casa del Rapid Vienna,. Veniamo da una stagione in cui, pur senza vincere,, portando ben cinque squadre nelle semifinali e tre in finale.Primo, perché le finali sono state tiratissime, due decise con appena un gol di scarto e l’altra addirittura ai calci di rigore. Secondo, perchè l’Italia a giugno era seconda nel ranking europeo.. La risposta sta nell’accesso che, alla fine del prossimo anno, offriranno i due primi posti. Nel 2024, quando partirà una Champions completamente modificata, con 36 partecipanti, senza più la formula a gruppi, ma a girone unico (passeranno le prime otto, mentre altre sedici andranno ai playoff),, anziché quattro. Dipenderà, appunto, dal ranking: confermare il secondo posto (il primo non è pensabile) è difficile, ma sulla scorta di quanto successo quest’anno, provarci è obbligatorio.Piaccia o no ci troveremo di fronte ad un vero e proprio campionato europeo ed avere cinque squadre significherebbe ribadire una forza che, per ora, è solo teorica. Tuttavia per cominciare bene ci affidiamo alla Fiorentina. E ripetere la Conference appena conclusa sarebbe comunque una grande impresa.